CARNAGO – Operazione dei carabinieri della Compagnia di Saronno nei boschi alle porte di Carnago, che rientra fra i territori di loro competenza: nello specifico, è stato eseguito un controllo nei boschi alle porte del paese, era infatti giunta notizia di “movimenti” sospetti. Gli spacciatori non sono stati trovati ma le tracce della loro presenza sì. E’ stato infatti rinvenuto un bivacco dove verosimilmente i pusher attendevano i loro clienti. I malviventi devono essere fuggiti in modo alquanto repentino, abbandonando sul posto un buon quantitativo di droga. I militari dell’Arma, infatti, hanno trovato un involucro con 200 grammi di hascisc; la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e verrà inviata al termodistruttore, come sempre accade in simili circostanze.

Proseguono le indagini per identificare e catturare gli spacciatori.

