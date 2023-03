x x

LAZZATE – Ragazzino investito stamane a Lazzate, in via San Francesco: il giovane, di 11 anni, era in bicicletta, è caduto ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Misinto; sul posto per rilievi del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno. Erano le 7.50 l’undicenne è stato quindi trasportato con l’autolettiga della Cri all’ospedale di Desio, al momento del ricovero non è apparso in pericolo. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e risalere alle eventuali responsabilità.

Sempre oggi, nel pomeriggio alle 13.15, in via Turati a Limbiate, tamponamento fra due automobili. Una donna di 45 anni ha avuto bisogno di cure mediche, ed è stata trasportato in ospedale con l’ambulanza della Croce bianca. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti; sul posto anche la polizia locale limbiatese per i rilievi del sinistro.

(foto archivio)

16032023