SARONNO – E’ stato molto abile e rapido tanto che la sua vittima si è accorta di essere stata alleggerita solo diversi minuti dopo l’avvenuto furto. Il riferimento va al borseggiatore che ieri mattina è entrato in azione tra i banchi del mercato settimanale del mercoledì.

E’ successo ieri mattina nella zona tra via Vincenzo Monti e viale Rimembranze. Erano da poco passate le 10,30 quando la donna impegnata in alcuni acquisti tra i banchi si è accorta, arrivato il momento di pagare, di non avere più con sè il portafoglio che aveva usato pochi minuti prima. La donna sicura di aver riposto il portamonete in borsa ha subito capito di essere stata borseggiata ma per scrupolo ha anche percorso la zona per controllare che non le fosse caduto il portafoglio ritornando all’ultima bancarella visitata. Ovviamente non ha trovato nulla.

La saronnese, con l’aiuto del figlio, ha informato dell’accaduto gli agenti della polizia locale presenti nell’area di mercato e nelle prossime ore si presenterà dai carabinieri a sporgere denuncia per il borseggio subito.

(foto archivio)

