SARONNO – Fa pipì in strada, multa da 100 euro: l’uomo, uno straniero, è stato “sorpreso sul fatto” da una pattuglia della polizia locale che l’altra sera stava facendo servizio nella zona della stazione ferroviaria di “Saronno centro” fra piazza Cadorna e dintorni. E’ dove anche ultimamente si sono verificati episodi “movimentati”, con la presenza di ubriachi, rumorose liti e fatti di micro-criminalità e dove le forze dell’ordine stanno compiendo un giro di vite, garantendo una presenza molto assidua.

In questo caso, dunque, a finire nei guai è stato lo straniero: attorno allo scalo ci sono diversi bar, dove è possibile utilizzare i servizi igienici, ma l’uomo stava facendo i propri bisogni in strada, tra l’altro senza neppure badare troppo a non farsi vedere. E infatti all’arrivo della pattuglia è stato subito notato, e multato.

(foto: polizia locale davanti alla stazione di Saronno centro)

16032023