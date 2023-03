x x

ARESE – Alle porte del Saronnese campi pieni di tulipani: succede ad Arese nei pressi del “Il Centro”, la grande struttura commerciale alla quale fanno riferimento anche molto abitanti nella zona. E’ ormai una tradizione, molto apprezzata dalla gente, che i campi della zona si riempiano di tulipani: è possibile andare a coglierli e portarseli a casa. “Molto presto – avvisano dalla Tulipani italiani Arese, l’azienda agricola che li coltiva – daremo informazioni sulla data di apertura”. In tutto ad attendere i visitatori di quest’area verde e coloratissima, che viene definita come una “urban farm”, ci saranno qualcosa come 600 mila tulipani.

Ai terreni si accede da via Giuseppe Eugenio Luraghi. L’apertura dovrebbe avvenire nel fine settimana, il 18 marzo (ma è meglio controllare sul sito ufficiale dell’iniziativa (https://www.tulipani-italiani.it/raccolta-al-campo) perchè l’apertura è legata alle condizioni meteo) e poi si dovrebbe andare avanti sino a fine aprile. La struttura è gestita da una coppia olandese, appassionata della coltivazione di questi fiori ed amante dell’Italia. Sempre sul sito ufficiale si possono comprare i buoni d’accesso.

