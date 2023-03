x x

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Axet facility

SOLARO – Gli alberi di Axet facility nel giardino della scuola dell’infanzia Cinque Giornate. L’azienda, realtà italiana con sede a Cesate specializzata nei servizi di facility management su tutto il territorio nazionale dal 1983, che fa del selfperforming e dell’innovazione i propri punti di forza, ha deciso di incentrare quest’anno le attività di team building sul tema del verde e della sostenibilità. Dopo un primo momento di dicembre in cui l’azienda ha donato ai dipendenti di staff 45 piante è arrivato il momento della piantumazione che si terrà venerdì 24 marzo a contorno di un evento di sensibilizzazione sulla crisi climatica, un progetto virtuoso nato per far crescere la consapevolezza sostenibile tra i propri dipendenti e continuare a coltivare l’impegno dell’azienda nei confronti del pianeta.

Barriera naturale verde

Con l’intento di promuovere progetti ad alto impatto sociale, Axet Facility ha deciso di sostenere e sviluppare, in collaborazione con il Comune di Solaro, una barriera naturale verde alla scuola dell’infanzia Cinque Giornate, piantumando 45 alberelli, essenze di acero, salice, farnia e pioppo.



Dice Mariateresa Silvestri, ceo di Axet Facility: “Coltivare la consapevolezza dell’impatto che possiamo avere, ogni giorno, sul nostro pianeta, è da sempre una delle missioni principali di Axet Facility. La sostenibilità passa prima di tutto dalla formazione e dall’impegno di ognuno di noi nei confronti del territorio in cui viviamo e lavoriamo. La salvaguardia della natura e la promozione al cambiamento sono impegni quotidiani concreti che Axet Facility sostiene ogni giorno mettendo le persone, in questo caso i bambini, al centro del cambiamento”.



Rimarca la sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Ovviamente quando ci è stata proposta l’idea non abbiamo potuto che accettare sposandone in pieno la filosofia. L’anno scorso abbiamo creato con una modalità simile il bosco cittadino di corso Berlinguer e nel futuro prossimo, grazie ad un accordo con privati, creeremo una zona naturale anche ad Introini al confine con Saronno. In generale questa Amministrazione è sempre stata attenta al verde, cercando di salvaguardare ed ampliare il patrimonio a disposizione di tutta la cittadinanza. Il coinvolgimento dei bambini è un ulteriore punto a favore”.

(foto archivio: un’area verde di Solaro)

16032023