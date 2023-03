x x

UBOLDO – Il gruppo Lu-Ve ha comunicato i risultati del fatturato 2022, segnalando ottimi progressi. Nel 2022, infatti, il gruppo ha ottenuto un fatturato a 618,6 milioni euro (+25,7% vs FY2021) e l’utile netto quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente, pari a 49,1 milioni euro (+98%). In crescita anche l’Ebitda Adj. a € 78,8 milioni (+29,6% vs FY2021).

Nel dettaglio, si sono raggiunti i seguenti obbiettivi:

Fatturato di € 618,6 milioni, in crescita del 25,7% rispetto all’esercizio 2021; a cambi costanti il fatturato sarebbe cresciuto del 23,8%.

Ebitda adjusted di 78,8 milioni euro in aumento del 29,6% rispetto all’esercizio 2021.

Utile netto dell’esercizio di 49,1 milioni euro, in aumento del 98,0% rispetto all’esercizio 2021. Al netto dei ricavi e costi non ricorrenti, l’utile netto adjusted sarebbe stato pari a 35,2 milioni euro in incremento del 42,0%.

Leverage ratio a 1,81. Posizione finanziaria netta negativa per 142.3 milioni euro al 31 dicembre 2022, in aumento del 16,7% rispetto al 2021.

Portafoglio ordini di 188,8 milioni euro al 31.12.2022 in aumento del 4,8% rispetto al 2021.

“Il 2022 è stato un anno particolarmente triste per la scomparsa di mio padre, fondatore e ispiratore di Lu-ve Group. Il ‘Giardiniere dei sogni’ come amava definirsi ha lasciato un grande vuoto ma anche un insegnamento altrettanto grande, che è quello che ci guiderà verso il futuro – ha dichiarato Matteo Liberali, presidente e Ceo di Lu-Ve Group – Dal punto di vista dei risultati, siamo orgogliosi di aver raggiunto un nuovo record di fatturato, nonostante le drammatiche turbative causate dalla guerra in Ucraina, dalle difficoltà della supply chain e dall’inflazione. Lo scorso anno abbiamo gettato le basi per la crescita con le acquisizioni portate a termine e con le attività di miglioramento della nostra sostenibilità. Con la consueta passione ora lavoriamo su nuovi progetti per essere pronti a cogliere le opportunità di mercato. Ringrazio tutte le donne e gli uomini di Lu-Ve Group per il loro impegno e per la determinazione, che sono certo dimostreranno anche in futuro”.

