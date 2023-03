x x

LIMBIATE – Torna la sfida tra Frazione calcistica Dal Pozzo e San Giuseppe Arese: della gara di andata se n’era parlato anche sui media nazionali, e non per questioni sportive. Il match di ritorno è previsto domenica, 19 marzo, con inizio alle 15 al campo sportivo del Villaggio del Sole, “casa” del Dal Pozzo in via Corelli e si giocherà per la 20′ giornata del campionato di Terza categoria nel quale i gialloverdi sono secondi mentre il San Giuseppe è staccato. Sin qui la parte prettamente sportiva.

Poi c’è il resto: all’andata, 30 ottobre 2022, nel posteggio del centro sportivo di Arese i sempre numerosi ed appassionati tifosi del Dal Pozzo al seguito della squadra trovarono ad attenderli un gruppo di facinorosi armati di tutto punto; pseudo sostenitori della squadra locale ed esponenti dell’estrema destra. Per fortuna c’erano anche, ed in buon numero, le forze dell’ordine: carabinieri e Digos aveva trovato e sequestrato due tirapugni, alcuni “mefisto”, berretti per nascondere il volto, aste rinforzate.

17032023