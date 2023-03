x x

CERIANO LAGHETTO – È nato a Ceriano Laghetto il “Bonus bebè cerianese-I fioeu e i tusanèt de Ceriàn Laghett: il contributo viene erogato a tutte le famiglie dei nuovi nati, sotto forma di kit di prodotti per la prima infanzia. Si tratta, spiega il vicesindaco ed assessore Dante Cattaneo, “di una misura per contrastare, anche simbolicamente, la decrescita demografica. I dati sulle nascite in Italia sono allarmanti: dal 2008 al 2021 si è passati da 576 mila a 400 mila nuovi nati all’anno, con un calo drastico del 30 per cento”.

Il nostro, rimarca Cattaneo, è un un piccolo segnale, ma concreto, per manifestare la vicinanza concreta di tutta la comunità ai nuovi genitori! Benvenuti fra noi”. Proprio in questi giorni c’è già stata una prima consegna del kit.

(sopra, foto di gruppo con il sindaco Roberto Crippa; sotto l’assessore Dante Cattaneo con il kit del bonus bebè di Ceriano Laghetto)

