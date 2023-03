x x

SARONNO/SARONNESE – In attesa dell’arrivo vero e proprio della primavera, questo fine settimana proponiamo una selezione di eventi che la anticipano come “Primavera e danza” a Limbiate dove ben sette scuole di ballo porteranno in scena le loro performance nella location del teatro comunale.

Venerdì 17 Marzo

CISLAGO – Alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via alla stazione e in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, va in scena “Noi – uno spettacolo per la legalità”. Evento ad ingresso libero e gratuito, per informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Regina Pacis di via Roma, va in scena lo spettacolo “Un altro Everest” con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris.

Sabato 18 Marzo

ROVELLASCA – Alle 11, alla biblioteca comunale di via Edmondo de Amicis 1, inaugurazione della mostra fotografica “La natura incontra la poesia” di Walter Ottolini. Dettagli al sito www.comune.rovellasca.co.it.

MISINTO – Alle 16, alla biblioteca civica in piazza Pietro Mosca 9 e in occasione delle “Festa del papà” si terrà l’evento “Papà, ti sfido!” con tanti giochi divertenti da fare insieme al papà. Contatti e informazioni al numero 0296721010, sito internet www.comune.misinto.mb.it.

LIMBIATE – Alle 20.30, al teatro comunale di via Valsugana 1, torna la nuova edizione di “Primavera danza” con sette associazione di danza della città che si alterneranno sul palco portando in scena coreografie e musiche. Informazioni al sito internet wwww.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Il Mercante di Luce” con Ettore Bassi (infoto), tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni per la regia di Ivana Ferri. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

RESCALDINA – Alle 21, all’auditorium comunale di via Matteotti, proloco e ufficio cultura propongono la manifestazione “Rassegna musicale 2023” con la compagnia “Entrata di sicurezza” che propone brani di Jannacci. Informazioni al sito www.comune.rescaldina.mi.it.

Domenica 19 marzo

SARONNO – Dalle 8 alle 18, nel centro storico della città, torna la manifestazione “Sicilia in piazza” con stand e musica dal vivo con il gruppo folcloristico dalle 15 alle 18. Informazioni all’email [email protected].

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Il mio mondo – acqua, terra, mare e altri racconti” con le opere di Carla Albertella, allestita in sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario. Info al sito internet www.museogianetti.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.