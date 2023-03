x x

SARONNO / GORLA MINORE – Lo scorso 11 gennaio in Gorla Minore due persone avevano messo a segno una rapina ai danni di una giovane donna, intenta ad acquistare dei tabacchi da un distributore automatico. Nella circostanza la vittima aveva lasciato aperta la sua autovettura e nel rientrarvi, si trovava a bordo i due uomini che, sotto minaccia di un coltello, la costringevano a condurli presso la locale

zona industriale dove poi le veniva imposto di scendere dal veicolo. I malviventi si davano quindi alla fuga a bordo del mezzo della vittima e, probabilmente a causa della concitazione, procuravano un incidente stradale autonomo andando a collidere con un muro perimetrale per poi dileguarsi a piedi nelle vie circostanti.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno; era stato rinvenuto l’automezzo incidentato ed erano state avviate immediatemente le indagini per risalire agli autori del reato. Così, nei giorni scorsi, due uomini di 32 e 31 anni, italiani, si sono visti notificare una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio. Il provvedimento è frutto delle indagini svolte dai militari della stazione carabinieri di Gorla Minore e dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Saronno, dirette dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, i cui esiti hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in merito agli episodi contestati. La ricostruzione delle fasi della rapina, eseguita attraverso l’analisi incrociata dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di acquisire importanti dettagli relativi all’abbigliamento e ad alcuni accessori indossati dagli autori che ne hanno permesso l’individuazione.

Il 32enne è stato arrestato dai militari della dtazione di Gorla Minore al suo “domicilio di fatto”, mentre il 31enne, che aveva fatto perdere le sue tracce, è stato rintracciato nell’area boschiva di Cerro Maggiore dai militari della locale Stazione carabinieri, impegnati in un servizio

straordinario di controllo del territorio. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Busto Arsizio.

17032023