CERIANO LAGHETTO – Prosegue senza soste la lotta allo spaccio nei boschi delle Groane, da parte di Comune e polizia locale di Ceriano Laghetto. “Dicono che i cani sono i migliori amici dell’uomo. In questo caso, sono anche i migliori amici della nostra salute: grazie alla nostra polizia locale, ed a Regione Lombardia per aver finanziato questo progetto e soprattutto alle due splendide labrador Shane e Glicerina che, con il loro fiuto infallibile, ci aiutano a scovare quello schifo con cui alcuni uomini decidono di rovinare la loro vita e quella degli altri!” dice il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, riguardo alle “unità cinofile” che anche in questi giorni sono scese in campo al fianco della vigilanza urbana per i controlli antidroga nelle aree verdi della zona.

