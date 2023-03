x x

SARONNO – “Tanto si è parlato e tanto si parla del caro bollette ma a Saronno non si vede nessun intervento da parte dell’amministrazione in relazione a questo tema”.

Inizia così la nota di Massimo Uboldi portavoce di M5S Saronno che “interroga l’Amministrazione” del sindaco Augusto Airoldi.

“Il M5S di Saronno vuole evidenziare che tra poco più di un mese scade il termine per poter partecipare al bando regionale, che prevede il manifesto interesse per le pubbliche amministrazioni, inerente alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili pari ad un finanziamento di 20 milioni di euro 10 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

L’iter per poter accedere a questo bando scaduto a dicembre 2022 e prorogato ad aprile 2023 prevede una delibera pubblicata sull’albo pretorio, una partecipazione pubblica di adesione alla Cer uno statuto ed un regolamento della Cer, informalmente ci è stato detto che l’amministrazione ha l’intenzione di costituire una Cer a Saronno purtroppo visionando il sito istituzionale del Comune la delibera d’indirizzo non compare e non si è neanche a conoscenza di un eventuale progetto in merito ne tanto meno la costituzione di un percorso partecipativo di adesione previsto per la realizzazione della Cer in citta.

Il M5S di Saronno chiede di rendere pubblico, se esiste, quale progetto l’amministrazione ha sul tema Cer, quali edifici pubblici saranno interessati per l’ impiantistica (pannelli solari) quando verrà chiesto alla cittadinanza di aderire alla Cer e con quale percorso pubblico / partecipativo tutto ciò nell’interesse di far fronte alle ormai difficolta economiche affrontate dai cittadini saronnesi e per far fronte alla riduzione di fonti fossili riducendo la produzione di CO2 in atmosfera causa maggiore dei cambiamenti climatici in atto e di sostanze inquinanti nell’ aria migliorando la sua qualità in una regione tra le più inquinate dell’Europa.

Molte sono le iniziative promosse dalle istituzioni ad ogni livello, Comunità Europea, Stato Nazionale e Regione Lombardia,in tale senso ma poi se in ambito locale non ci si attiva per concretizzarle tutti gli sforzi diventano vani occorrerebbe avere maggiore attenzione verso questo tema che ha un duplice vantaggio uno ambientale ed uno economico riguardante tutte le fasce di reddito dei cittadini.

Con queste sollecitazioni il M5S di Saronno spera che quanto prima si apra un confronto e dialogo su di un tema di interesse comune di cui ne beneficerà l’intera popolazione della citta di Saronno e che ci siano risposte concrete alle domande poste, questo anche per dare risposte a quelle politiche sostenibili tanto sventolate ma di dubbia applicazione.

