x x

UBOLDO – Alla Casa dei talenti Giancarlo Radrizzani, ci sarà la prossima domenica, 26 marzo un grande concerto sinfonico gratuito e ad ingresso libero, a cura di Officine Musicali.

In attesa di questo grande eventi, promosso nell’ambito del progetto RiEsCo, i giovani orchestrali della RiEsCo Youth Academy, dopo le prove di domenica 19 marzo, inviteranno la cittadinanza per una interessante Guida all’ascolto sulla V sinfonia di Beethoven e sul concerto per pianoforte e orchestra n° 27 di Mozart.

L’evento inizierà alle 17, e la guida all’ascolto sarà a cura di Nicolò Re.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione