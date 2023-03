x x

SARONNO – Rapido ma silenzioso così un saronnese è riuscito a immortalare l’ospedale che l’altro giorno ha trovato nel suo giardino. Si tratta di un falchetto immortalato da un saronnese nella zona del quartiere sportivo.

Il volatile è stato fotograto nel verde in un giardino di via Monte Santo a Saronno. La presenza dei falchi non è una novità del saronnese ma certo è decisamente insolito riuscire ad immortalarli così da vicino e in un giardino privato.

Qualche settimana fa Enpa e la polizia locale avevano salvato un falchetto rimasto ferito dopo aver sbattuto contro la vetrata si un edificio nella zona di via Parma. Dopo le cure da parte di alcuni esperti il falchetto è stato liberato in modo che potesse tornare a volare nel Saronnese.

