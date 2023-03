x x

SARONNO – La decisione è stata presa lo scorso 9 marzo: per effetto dell’arrivo del nuovo edificio residenziale tra via Pola, via Bossi e via Don Guanella in queste ultime due arterie il mercoledì mattina non ci saranno più i banchi del mercato.

La polizia locale ha effettuato due sopralluoghi a fine febbraio accertamento come, proprio per effetto della nuova opera, in via Don Guanella non ci sia più lo spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso nel caso in cui siano presenti le bancarelle. Per via Bossi lo spazio ci sarebbe ma il problema qui è che alcuni banchi bloccherebbero un passo carraio.

Così con una delibera di Giunta si è deciso di “eliminare” i 7 stalli di via Don Guanelli e 8 di quelli presenti in via Bossi. Dove andranno i banchi? Al momento non si sa ancora. Al momento sono vacanti 20 posteggi nel mercato cittadino (ad esempio nel mese di febbraio l’amministrazione ha emesso 11 provvedimenti di decadenza della concessione revoca dell’autorizzazione per assenza superiori di 4 mesi nel 2022) così sarà realizzata una graduatoria (in base ai criteri indicati nel regolamento comunale) per definire i nuovi posti.

Da sempre la presenza dei banchi del mercato nel quartiere tra il centro e piazza dei Mercanti è al centro di un animato dibattito tra coloro che apprezzano il mercato per le vie residenziali e coloro che lo vorrebbero altrove per i problemi di parcheggio e le chiusure del mercoledì mattina.

(foto archivio)

