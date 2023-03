x x

SARONNO – Ha dimostrato un buon spirito di osservazione l’agente di polizia locale del comando di piazza Repubblica che ieri ha ritrovato il portafoglio di una saronnese borseggiata lo scorso lo scorso 8 marzo.

Mentre faceva acquisti al mercato cittadino la pensionata si era accorta di non avere più il portafoglio. Qualcuno glielo aveva sfilato dalla borsa. Alla donna, che per scrupolo era tornata sui propri passi e anche all’ultima bancarella visitata senza trovare nulla, non era rimasto altro da fare che sporgere denuncia per i documenti che aveva con sè e i soldi per le spese.

Ieri ha ricevuto, nel pomeriggio, la chiamata della centrale operativa della polizia locale. Un agente infatti ha visto il portafoglio abbandonato in piazza dei Mercanti. Dai documenti i vigili in comando sono risaliti all’identità e all’indirizzo della donna a cui è stato restituito il maltolto. Purtroppo non c’era traccia del denaro.

Anche questa settimana si è registrato un borseggio al mercato cittadino: ad essere presa di mira un’altra pensionata una 72enne alleggerita tra via Monti e viale Rimembranze.

(foto archivio)

