x x

CARONNO PERTUSELLA – CISLAGO – ORIGGIO – GERENZANO – UBOLDO Un grande successo con viva soddisfazione per i clienti e per i commercianti. E’ questo il bilancio tracciato dal Did dello sbarazzo l’iniziativa organizzata lo scorso fine settimana in tutto il Saronnese.

Tanti i negozi che hanno aderito all’appuntamento che ha visto concludere affari per i clienti che hanno trovato prodotti di qualità con prezzi decisamente ridotti e anche per i venditori che hanno “svuotato” i magazzini prima del cambio di stagione.

Un appuntamento tipicamente pensato per i negozi di scarpe ed abbigliamento ma che in realtà ha funzionato molto bene anche per tanti altri settori dall’oggettistica agli articoli per la casa. Non a caso il Did si è già attivato per raccogliere idee e proposte per la prossima edizione.

Per il debutto dello sbarazzo estivo si pensa ad un momento in piazza, magari anche con una proposta per i più piccoli, ma soprattutto l’idea di portare, come prevede questo tipo di evento, il posizionamento di stand e banchetti all’esterno delle attività.

Non a caso commercianti e delegati dei comuni Did stanno organizzando un tavolo di lavoro per valutare tutte le richieste e le proposte e iniziare a stendere un programma di massima.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

17032023