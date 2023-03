x x

SOLARO – In occasione del Blue day 2023 l’associazione In X Aut Integrazione e solidarietà per l’autismo organizza un programma di eventi che andranno avanti per tutto il fine settimana da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. Il Blue Day è la “Giornata mondiale per la consapevolezza e la sensibilizzazione dell’autismo” istituita il 2 aprile dall’Assemblea delle Nazioni Unite. L’Onu ha voluto con questa iniziativa attirare l’attenzione di tutti su questa patologia in continua crescita, evidenziando il bisogno di migliorare la qualità di vita dei ragazzi, degli adulti che ne soffrono e delle famiglie. L’autismo è caratterizzato da difficoltà di integrazione sociale, comunicazione verbale e non-verbale e comportamentali, che hanno un fortissimo impatto sulle persone autistiche e sulle loro famiglie.



In x Aut è un’associazione fondata a Solaro nel 2015. Cominciando a frequentare, sempre a Solaro, un gruppo di Auto-mutuo-aiuto composto da genitori con figli autistici, nel corso del tempo, oltre a condividere esperienze e conoscenze durante gli incontri del Gruppo Ama, i fondatori dell’associazione hanno maturato il desiderio di costruire nuove e inedite occasioni di crescita e svago per i propri figli e per sé. L’associazione si propone di “contribuire moralmente, culturalmente e materialmente alla crescita della nostra comunità nel rapporto con la disabilità e la fragilità psichica e fisica”. Nel corso degli anni ha avviato numerose iniziative come i laboratori ludico ricreativi dei “Sabato speciali” al oppure la squadra di atletica, ma anche eventi come il recente concerto Figli di un temporale. Ogni anno in occasione del Blue Day propone un calendario di iniziative.

Il programma

Quest’anno il programma prevede:

venerdì 31 marzo: alle 15 lancio dei palloncini e merenda con gli alunni della scuola dell’infanzia Borromeo, con genitori e famiglie, nel cortile di Villa Borromeo;



sabato 1 aprile: alle 16 posa della targa dedicata all’evento sulla panchina blu del Parco Vita; alle 21 illuminazione di blu di Villa Borromeo;



domenica 2 aprile: alle 17.30 i ragazzi e le ragazze di In X Aut lavoreranno alla Gelateria dell’Arco di via Mazzini; alle 19 aperitivo in Villa Borromeo con brindisi augurale conclusivo; alle 21 illuminazione di blu di Villa Borromeo.



Dice la sindaca di Solaro, Nilde Moretti (foto, in occasione di un precedente evento): “Come ogni anno non vediamo l’ora di condividere insieme alle ragazze ed ai ragazzi di In X Aut ed alle loro famiglie, questo momento di sensibilizzazione e divertimento. L’associazione In X Aut è un valore aggiunto del nostro tessuto comunitario ed è stata capace nel tempo di crescere, di innovarsi, di trovare sempre più attività pensate per i giovani utenti. Queste loro capacità sono state riconosciute anche, ad esempio, dalla vittoria del premio Costruiamo il futuro. Invito tutti i cittadini di Solaro a venire a conoscere questa realtà speciale del nostro territorio, per scoprire come aiutarli e come sostenerli”.

