Riceviamo e pubblichiamo la nota del Teatro Giuditta Pasta.

Continua la Stagione di Prosa al Teatro Giuditta Pasta sabato 18 marzo alle ore 21.00 e domenica 19 marzo alle ore 15.30 con lo spettacolo “Il mercante di luce” il bellissimo e toccante romanzo di Roberto Vecchioni, vincitore del premio Cesare pavese 2015.

La scenografia è essenziale: una chitarra, un leggio, alcuni libri, un lampione ed un orologio. Le parole sono intense e profonde, cariche di passione ed intensità e danno vita ad un racconto intimo ed emozionante. La musica – eseguita dal vivo da Massimo Germini- si intreccia e si fonde perfettamente con la narrazione, rendendo ancora più viva e palpitante l’atmosfera che si respira in sala.

“Il mercante di luce” è la cronaca dei giorni di un padre, Stefano Quondam, professore di greco antico- interpretato magistralmente da Ettore Bassi- che con dedizione e amore tenta di spiegare il senso della vita attraverso la poesia e la bellezza a suo figlio -Marco- colto e curioso, emozionato e coraggioso.

Accompagnato unicamente dai suoi libri e dai suoi ricordi conservati in un baule e da un grande orologio da parete che scandisce il tempo, Quondam racconta la sua storia di immenso amore per quell’unico figlio, che è in grado di superare ogni confine di tempo e spazio.

Lo spettacolo abbraccia lo stile e la magnificenza narrativa di Roberto Vecchioni e- con una storia che attraversa il nostro presente ci fa entrare nella dimensione dei classici- ci immerge nella grande letteratura del passato che avvolge tutti noi con la sua luce. Una riflessione sull’esistenza, sull’idea del Bello e del Sublime, trasmessa a noi con un incanto speciale e con accenti lirici intensi. I personaggi, finemente analizzati, si offrono a noi con tutte le loro fragilità.

“Dovevo lasciargli un dono, il più grande possibile, oltre la felicità o l’infelicità, l’amore e il disamore, il destino e Dio, la casualità inspiegabile di nascere e morire. E il dono è l’orgoglio di essere uomini e di vivere con questa rivelazione: perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro”

“Il mercante di luce” è una produzione Tangram Teatro, adattato e diretto dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni da Ivana Ferri e prodotto con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte. Musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini; voce fuori scena Patriza Pozzi, direzione tecnica Massimiliano Bressan, fonico Davide Caleri.

