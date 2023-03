x x

MOZZATE – Nel corso di un controllo in zone di probabile spaccio di sostanze stupefacenti e bivacco di stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, i militari della stazione carabinieri di Mozzate, nella giornata di giovedì 16 marzo, hanno controllato un immobile dismesso. All’interno dell’edificio hanno trovato e bloccato due persone che evidentemente vivevano nell’edificio abbandonato.

I due sono stati identificati e denunciati. Sono uno straniero pregiudicato di 30anni e un altro straniero 24enne. Per entrambi è arrivata l’accusa di invasione di terreni o edifici mentre solo per il più giovane quella di violazione della normative in materia di immigrazione, poichè completamente privo di documenti di identità.

Al termine delle operazione, inserita nella capillare attività di controllo del territorio con pattugliamenti delle aree sensibili e controllo degli stranieri realizzata dai carabinieri di Cantù con l’ausilio di personale in divisa e in borghese, l’area è stata messa in sicurezza per scongiurare nuove occupazioni.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione