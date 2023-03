x x

SARONNO – Questa sera, alle 21, al PalaRonchi di via Colombo a Saronno, l’Az Robur Saronno incontra la Nuova Argentia Pallacanestro Gorgonzola che all’andata aveva strappato i due punti ai saronnesi. “Diciamo che una vittoria nel doppio confronto stagionale più che avanza, adesso tocca a noi!” sorridono i dirigenti roburini, pronto ad assistere a questa ennesima sfida da parte della loro squadra.

Si gioca per la decima giornata di ritorno del campionato di basket maschile serie C Gold. Classifica: Nervianese 36 punti, Az Robur Saronno 34, 7 Laghi Gazzada 32, Pallavolo Lissone 30, Virtus Cermenate 26, Now Vigevano e Libertas Cernusco 22, Marnatese 20, Gorgonzola e Settimo Basket 18, Milano 3 16, Varese Academy e Opera 14, Cusano Milanino 6.

(foto: azione di gioco nel precedente match della Robur Saronno)

