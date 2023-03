x x

SARONNO – Sabato sera vittoria al PalaRonchi di via Colombo per l’Az Robur Saronno, impegnata nel campionato di basket maschile serie C Gold. Un successo, quello ottenuto dai saronnesi del presidente Ezio Vaghi contro l’Argentia Gorgonzola, che arriva con un punteggio che si amplia nel finale per una prestazione in crescendo, sia a livello difensivo che offensivo.

Giornata di sfuriate per i biancoazzurri di coach Renato Biffi: quella di Ugolini (10 punti in fila a inizio secondo quarto), quella di Negri nei momenti decisivi e quella di De Capitani nel finalone. Ci sono anche la continuità di Beretta e la solidità di Tresso e Quinti. Insomma: una bella prestazione corale da 89 punti segnati e 64 subiti. Mancano tre giornate, mancano tre vittorie al Saronno per passare direttamente in serie B: le prime due classificate, infatti, sono promosse automaticamente.

Si è giocato per la decima giornata di ritorno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: precedente incontro del Az Saronno)

18032023