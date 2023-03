x x

CARONNO – Nella ventottesima giornata di campionato, la Caronnese è attesa dalla trasferta sul campo del Brusaporto. I bergamaschi sono settimi in campionato e hanno nelle loro fila il capocannoniere del campionato, ma all’andata nell’unico precedente finì 2-2 con una bella reazione dei nostri ragazzi dopo il doppio svantaggio.

Simone Moretti: “Ognuno sfrutti le opportunità”

Come già detto nel post partita della gara contro il Breno, Simone Moretti ribadisce come questo finale di stagione debba essere un’opportunità per chi va in campo: “Non so se siamo già condannati o meno, di sicuro non per la matematica. Ma al di là di questo, ognuno deve sfruttare le sue opportunità quando va in campo. Domenica ho fatto gli esempi di Cerreto e Corno, un esordiente e il nostro capitano, e ribadisco che la grinta con cui si deve scendere in campo nelle ultime sette partite deve essere questa”.

Alla scoperta del Brusaporto

Dopo un periodo di flessione, la squadra di Filippo Carobbio ha ritrovato i successi di misura contro Sona e Arconatese. Per i gialloblù sei punti importanti per stare tranquilli e pensare nuovamente ai playoff. Davanti il capocannoniere del girone, Thomas Alberti, autore di 18 gol due dei quali proprio nella gara di andata. Troveremo di fronte Xhuljo Alushaj, che ha cominciato la stagione proprio a Caronno Pertusella e che nel mercato invernale è passato in gialloblù.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nossa Davis, Pandini Simone, Soddu Federico.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Diatta Papa Bakary, Mollica Diego, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Aloardi Riccardo, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles.

18032023