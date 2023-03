x x

CISLAGO – Appuntamento oggi, sabato 18 marzo alle 10.30, in biblioteca a Cislago dove si tiene “Un sacco di storie”, evento a cura dell’associazione “Il baule delle storie”, con letture e storie divertenti in occasione della festa del papà. A seguire, laboratorio creativo.

L’attività è gratuita, con prenotazione al numero telefonico 0296380722, oppure via email a [email protected] L’iniziativa è particolarmente adatta ai bambini di età compresa fra i 5 ed i 10 anni. La biblioteca comunale di Cislago ha sede in centro, in via Magenta 106 ed è dunque anche particolarmente facile da raggiungere, da tutti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: un precedente laboratorio per i giovani sempre negli spazi dell’ente bibliotecario di Cislago)

18032023