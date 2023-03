x x

GERENZANO – Avrà luogo domani, 19 marzo la Sagra del Pane, evento arrivato all’11° edizione organizzata dall’Associazione “I colori di Gerenzano”, l’evento sarà patrocinato dal Comune di Gerenzano.

La sagra si svolgerà secondo diversi punti di distribuzione: piazza De Gasperi, piazza XXV Aprile, via Fagnani e via Risorgimento, il ricavato dell’evento sarà riconvertito in buoni spesa che assieme alla Caritas parrocchiale gerenzanese devolveranno questi voucher alle famiglie bisognose di Gerenzano.

(Foto d’archivio)

