SARONNO – Alle porte del Saronnese campi pieni di tulipani: succede ad Arese nei pressi del “Il Centro”, la grande struttura commerciale alla quale fanno riferimento anche molto abitanti nella zona. E’ ormai una tradizione, molto apprezzata dalla gente, che i campi della zona si riempiano di tulipani: è possibile andare a coglierli e portarseli a casa. “Molto presto – avvisano dalla Tulipani italiani Arese, l’azienda agricola che li coltiva – daremo informazioni sulla data di apertura”. In tutto ad attendere i visitatori di quest’area verde e coloratissima, che viene definita come una “urban farm”, ci saranno qualcosa come 600 mila tulipani.

Un falco in giardino: se l’è ritrovato praticamente a casa un cittadino abitante appena fuori dal centro. E non sono mancate le foto ricordo di questo insolito “incontro ravvicinato”.

“Un nostro ragazzo cresciuto nella Asd Robur 1919 è stato riconfermato dall’ Ac Milan raggiunti i 14 anni di età. Il “piccolo” Leone si chiama Leonardo Colombo. Siamo onorati, questi risultati e soprattutto la soddisfazione di ragazzi e genitori ci ripagano di tutti gli sforzi, le attenzioni e il tempo che ogni giorno i nostri educatori/allenatori e lo staff dedicano alla Robur”.

Lo scorso 11 gennaio in Gorla Minore due persone avevano messo a segno una rapina ai danni di una giovane donna, intenta ad acquistare dei tabacchi da un distributore automatico. Nella circostanza la vittima aveva lasciato aperta la sua autovettura e nel rientrarvi, si trovava a bordo i due uomini che, sotto minaccia di un coltello, la costringevano a condurli presso la locale zona industriale dove poi le veniva imposto di scendere dal veicolo. I malviventi si davano quindi alla fuga a bordo del mezzo della vittima e, probabilmente a causa della concitazione, procuravano un incidente stradale autonomo andando a collidere con un muro perimetrale per poi dileguarsi a piedi nelle vie circostanti.

