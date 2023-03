x x

GERENZANO – Un delitto, una vittima e un assassino. E’ un classico giallo “Bloody Mary” lo spettacolo che questa sera viene proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gerenzano. L’appuntamento è al teatro San Filippo Neri in piazza De Gasperi alle 21.

A portare in scena lo spettacolo, con musiche originali di Marco Castelli, la compagnia dei Fuoriscena. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Ecco qualche spunto sulla trama (senza spoiler ovviamente)

Siamo in Inghilterra, in una casa, a una cena tra amici. La casa è di Janet, appena eletta ministro ombra della salute e di suo marito Bill, professore di storia romana all’università. Janet ha invitato a cena una stretta cerchia di amici per festeggiare il suo traguardo politico: April, la migliore amica di Janet, Gottfried marito di April, un life coach e no-vax; Martha, la migliore amica di Bill anche lei professoressa all’università e attivista e sua moglie Jinny incinta; Marianne la bella assistente di Janet e suo marito Tom, un banchiere. L’unica cosa che sappiamo è che qualcuno quella sera, in quella casa, morirà. Uno di loro è la vittima e uno di loro è l’assassino. Ognuno di loro ha un buon motivo per impugnare l’arma del delitto ed essere il carnefice. Tra un Bloody Mary e l’altro sei pronto a entrare sulla scena del crimine e ripercorrere gli ultimi 60 min della vita di una persona?

