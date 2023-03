x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della bottega equosolidale il Sandalo.

Anche con la pulizia della casa si può salvare il mondo. Un progetto di economia circolare presentato al Sandalo Saronno, 18 marzo 2023 – Si terrà nel pomeriggio di questo sabato 18 marzo, alla bottega equosolidale Il Sandalo a Saronno la presentazione di un progetto di raccolta e trasformazione degli oli esausti vegetali in una linea di detergenza per la casa eco bio sostenibile.

Alle 16.30 ci sarà un incontro dedicato alla presentazione di BergolioEco3, una linea di detergenza, esempio di economia circolare, che la Cooperativa Sociale Felici da Matti di Rocella Ionica realizza utilizzando gli oli esausti vegetali raccolti nelle città della Calabria e profumati con oli essenziali del territorio: il bergamotto e limone insieme a eucalipto e citronella.

Ne parleranno Giorgio Pozzi, presidente de Il Sandalo, Paolo Sala e in collegamento streaming Teresa Nesci di Felici da Matti.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di far conoscere progetti sociali e ambientali, che il Sandalo porta avanti da 29 anni a Saronno, e promuovere scelte di consumo consapevoli che mettano al primo posto nel commercio le persone e il pianeta.

L’olio esausto è un rifiuto che costituisce un grave danno se disperso nell’ambiente, per questo Felici da Matti ha deciso dal luglio 2013 di raccoglierlo per riciclarlo. La raccolta riguarda sia l’olio delle utenze domestiche con raccolte itineranti e raccoglitori stradali che quelle della attività commerciali ristoranti, pizzerie, bar, struttura di accoglienza.

Un progetto di grande valore ambientale e sociale, un #GreenHeroes come lo definisce Alessandro Gassman nel suo libro ‘’Io e i Green Heroes’’. Un progetto che il Sandalo ha deciso di sostenere, far conoscere e inserire nella sua offerta con i detergenti sia in confezione che alla spina.

L’appuntamento è aperto a tutti ed è per sabato 18 marzo, alle 16.30 in Vicolo Santa Marta a Saronno, alla bottega equosolidale Il Sandalo.

