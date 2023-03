x x

MILANO – La prima volta di Giuseppe Licata, consigliere regionale del Varesotto, ed esponente di Italia viva Azione, eletto alle ultime consultazioni. Licata ha raccontato suo social com’è stato sedersi per la prima volta al Pirellone, sede di Regione Lombardia a Milano, per il primo consiglio regionale che si è tenuto questa settimana: “Grande emozione, orgoglio e determinazione a lavorare per fare il bene della Lombardia e del mio territorio. Questo inizio lo dedico a due lozzesi che non ci sono più e che per motivi diversi mi sono venuti in mente entrando in quest’aula: Roberto Maroni, che in questo palazzo ha lavorato con grande passione per la Lombardia, Adriana Fervida Fabbian, per l’energia e la generosità che metteva a disposizione degli altri nella comunità di Lozza e oltre”.

Prosegue Licata: “Mi porto dentro il loro esempio di vita e la convinzione che la Politica sia raggiungere risultati concreti per le persone. Ce la metterò tutta!”

(foto: Giuseppe Licata al suo posto in consiglio regionale al Pirellone)

