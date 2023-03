x x

SARONNO – Sta facendo discutere gli appassionati di ciclismo ma anche coloro che sono attenti ai temi della mobilità dolce e che sognano città a dimensioni di ciclista il commento di Wout Van Aert, portacolori della Jumbo Visma che oggi parteciperà alla Milano Sanremo, sulla sgambata di ieri con partenza e arrivo a Saronno.

Ma facciamo un passo indietro. Il ciclista belga alloggia con il suo team nella città degli amaretti e ieri mattina si è concesso una pedalata di poco meno di un paio d’ore tra Saronnese e Comasco. Sessantacinque chilometri che il corridore non esita a definire “il peggior uscita dell’anno”.

Anzi sul social Strava, app per ciclisti e corridorio, dove ha condiviso tre foto e il percorso fatto spiega di essere “Happy to finish the worst ride of the year again in one piece” ossia “felice di aver finito la peggior corsa dell’anno ancora tutto intero”.

In molti hanno letto nel commento una critica al traffico e alla mancanza di attenzioni per i ciclisti lungo le strade saronnesi e comasche. In fondo Van Aert ha attraversato Rovello Porro, Rovellasca, Lomazzo, Cadorago, Fino Mornasco, Olgiate Comasco, Binago, Appiano Gentile, Turate, Gerenzano e Saronno in un orario di punta.

Non a caso molti ciclisti e appassionati di due ruote lariani e saronnesi hanno commentato la frase del campione leggendo di quel “ancora tutto intero” un riferimento ai pericoli e alle difficoltà con cui fanno i conti coloro che pedalano sulle strade del comprensorio.

Riflettori puntati sul ciclista belga anche perchè oggi correrà la Milano-Sanremo (che ha vinto nel 2020) con un’inedita configurazione della guarnitura, mutuata dal ciclocross, utilizzando sulla sua Cervélo S5 il monocorona. Se dovesse vincere entrerà nella storia del ciclismo come il primo vincitore di una grande classica con questa dotazione tecnica.

