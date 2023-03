x x

LIMBIATE – L’Amministrazione comunale di Limbiate invita a scoprire gli asili nido comunali della città con una giornata a porte aperte in programma oggi, sabato 18 marzo, per l’intera mattina e sino alle 12. Le educatrici degli asili nido Fantasia (via Garibaldi 13) e Millecolori (via Missori 13) aspettano i cittadini ed in particolare le famiglie per illustrare gli spazi ed offrire informazioni sui progetti educativi, l’organizzazione e le attività rivolte a bambini e famiglie. Per tuti, una occasione per conoscere meglio queste strutture che svolgono un servizio molto importante per i più piccoli ed in generale per la comunità limbiatese.

Non è necessaria la prenotazione.

