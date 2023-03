x x

SARONNO – “Beh diciamo che se non è maledetta è decisamente, decisamente sfortunata”. E’ l’amara ironia dei viaggiatori saronnesi che tornano a chiedere la riparazione della scala mobile del binario 6. Nelle ultime settimane, per l’ennesima volta, chi arriva all’ultimo binario del corpo centrale della stazione di piazza Cadorna si trova davanti la saracinesca che blocca l’accesso alla scala mobile con l’insegna rossa “fuori servizio” accesa.

Non è una novità: la scala mobile è indisponibile ai viaggiatore per lunghi periodi di tempo tanto che ormai fa notizia sia quando sia quando è rotta sia quando viene riparata. Tante le segnalazioni degli utenti al personale della stazione ma anche alle mail a disposizione dei viaggiatori. Non si tratta di pigrizia. Al binario 6 transita e ferma il Malpensa Express e sono molti i viaggiatori che si trovano, per effetto del guasto, ad arrampicarsi sulla scalinata, pur ambia, che porta al binario con pesanti valigie. Certo un servizio non proprio ottimale per chi è diretto all’aeroporto.

La speranza ora è che si smentisca la prassi: in passato ci sono voluti diversi mesi prima che fossero presi provvedimenti. “Sarebbe bello che fosse riattivata – conclude una viaggiatrice lanciando una sorta di sfida/auspicio – in tempo per le vacanze di Pasqua”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione