SARONNO – Domani è la terza domenica del mese e come tradizione si rinnova l’appuntamento con il mercatino del collezionismo & cose vecchie. Domani domenica 19 marzo a Saronno in piazza dei Mercanti (intersezione con via Pagani) appuntamento dalle 7,30 alle 16,30 con gli stand dei collezionisti e appassionati.

Cosa di potrà trovare? Innanzitutto l’opportunità di una passeggiata tra oggetti in attesa di una nuova vita e occasione di dare bella mostra di sè. Ci saranno oggetti di collezione, cose vecchie, un po’ di vintage e tante opportunità per fare acquisti e affari. Dai cimeli cinematografici ai gioielli d’epoca dalle bambole d’epoca alle scatole di latta, dai cristalli a vecchie macchine fotografici non c’è limite alle proposte pronte a soddisfare grandi e piccoli. Ad offrire assistenza ad acquirenti ed espositori i volontari della Proloco che da anni organizzano questo appuntamento.

(foto archivio da pagina Facebook)

17032023