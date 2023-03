x x

SARONNO – Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno ieri sera in viale Europa per l’incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto. A chiarire responsabilità e dinamica saranno appunto i militari della compagnia del Saronnese ma quel che è certo è l’impatto tra una Fiat 500 guidata da una 28enne e l’Honda su cui viaggiava un 41enne.

La conducente si è subito fermata e con alcuni automobilisti di passaggio ha dato l’allarme. Sul posto, inviata dalla centrale operativa Areu, è intervenuta prima l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e quindi l’elisoccorso. Si è temuto il peggio per le condizione del conducente della moto portato in codice giallo all’ospedale di Varese mentre la 28enne è stata portata soprattutto per lo choc in codice verde all’ospedale di Saronno.

Tanti gli automobilisti che si sono fermati a seguire le operazioni di soccorso compreso l’atterraggio e la ripartenza dell’elisoccorso.

(foto archivio)

