x x

SARONNO – I carabinieri della Compagnia cittadina stanno chiarendo i contorni di quanto avvenuto nel pomeriggio dell’altro giorno in un supermercato di via Varese a Saronno dove si è verificato un animato alterco fra il vigilante e tre ragazze, a quanto pare entrare come clienti. Lui le aveva avvicinate per capire cosa stessero facendo, visto che aveva un atteggiamento “sospetto”, loro l’hanno aggredito prima verbalmente e poi passando alle vie di fatto. L’agente ha riportato alcune contusioni ma non ha avuto bisogno di andare all’ospedale e poi non ha ritenuto di presentare una eventuale denuncia nei confronti delle tre.

Sul posto, comunque, sono intervenuti anche i carabinieri, per raccogliere le testimonianze dei presenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

18032023