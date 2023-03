x x

SARONNO – La Sicilia in piazza a Saronno con una golosissima bancarella: è l’iniziativa dell’associazione culturale Sicilia a Saronno che porta tanto folklore e tante prelibatezze nella città degli amaretti. L’appuntamento, dal titolo “Sicilia in piazza” e patrocinato dal Comune di Saronno, è previsto per domenica 19 marzo dalle 8 alle 18: l’associazione culturale sarà in piazza Libertà e nelle vie del centro con esibizioni folkloristiche e esposizioni dell’artigianato tipico siciliano.

L’associazione, fondata nel 2009, riunisce siciliani e simpatizzanti delle tradizioni siciliane che sono residenti a Saronno e nel circondario, con lo scopo di far conoscere usi, costumi, tradizioni, profumi e sapori tipici della Sicilia, favorendo lo scambio culturale e la reciproca conoscenza con i nativi saronnesi.

