x x

CARONNO PERTUSELLA – Al via “l’universo Prealpi”, ovvero la serie di tornei – il più importante è la Coppa delle Prealpi – e le amichevoli che stanno rimettendo in movimento il mondo del softball in vista della nuova stagione che parte ufficialmente l’1 aprile. Intanto dunque c’è il Prealpi, che come da tradizione si tiene sui campi della zona, qualche partita è stata anche già giocata lo scorso fine settimana. In questo weekend, fra oggi e domani, sono in proramma tantissime gare, impossibile riepilogarle tutte ma c’è uno “specchietto” molto chiaro sulla pagina del sito ufficiale della Rheavendors Caronno.

Fra i match da segnalare, oggi alle 11 un Sabat (Repubblica Ceca)-Caronno ed alle 15.30 un Caronno-Legnano sempre a Bariola ed alla stessa ora un Saronno-Bulls Rescaldina a Saronno. A Bollate oggi alle 16.30 il derby New Bollate-Mkf Bollate.

Domenica a Bollate Caronno-Bollate alle 14.30. Si andrà avanti anche nel fine settimana successivo.

18032023