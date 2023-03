x x

Miretti Limbiate sconfitta in casa da Malnate

CARONNO PERTUSELLA – Sabato sera in casa per la Rossella Caronno una vittoria per 3 a 1 al termine di un match al cardiopalma. Si è giocato per la ventesima giornata del campionato maschile di volley, al palasport caronnese di viale Europa.

Primi 2 set agevoli per i gialloblu di casa ma nel terzo parziale sono i Diavoli Rosa a crederci di più costringendo i ragazzi di coach Gervasoni all’errore. Finale di quarto set per cuori forti, Caronno si fa riprendere nel finale dai brianzoli Diavoli Rosa che gli annullano 2 match point, ma sul 24 a 23 è Milani a chiuderla con muro. “Festeggiamo questi 3 punti presi con le unghie e lunedì torniamo in palestra per preparare la partita esterna contro Mornago” rimarcano i dirigenti caronnesi.

Rosella Caronno-Diavoli Rosa 3-1

25-17/25-21/18-25/25-23

Sconfitta interna invece per la Miretti Limbiate, battuta dallo Yaka Malnate 1-3 (25-17. 22-25, 27-29, 21-25)

(foto di gruppo per la Rossella Caronno al termine del match vinto contro i Diavoli Rosa)

