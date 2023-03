x x

SARONNO – Missione compiuta – con tanta fatica – per la Pallavolo Saronno, che d’altra parte ha sudato forse anche più del previsto per avere ragione di un coriaceo avversario; al Paladozio di via Biffi è finita 3-2 per i saronnesi, nel match iniziato del tardo pomeriggio odierno e proseguito in serata.

Un incontro che, per la 20′ giornata del campionato di volley maschile serie B, ha visto il Saronno opposto alla Besanese, squadra che veleggia nelle parti basse della graduatoria ma che si è rivelata un osso duro contro un Saronno quarto in classifica. I risultati dei vari set testimoniano l’andamento altalenante della partita: 25-23, 26-28, 25-20, 21-25 e 15-11.

