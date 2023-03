x x

SARONNO – Giocano tutte in casa: il riferimento va alle squadre locali, Saronno, Caronno e Limbiate, che disputano davanti al proprio pubblico oggi i rispettivi incontri della 20′ giornata del campionato di volley maschile serie B.

Per la Pallavolo Saronno appuntamento alle 18.45 al Paladozio di via Biffi, ospite la modesta Besanese, che non dovrebbe costituire un grosso ostacolo per i saronnesi. Diretta dell’incontro anche su Facebook, alla pagina “Serie B Pallavolo Saronno”.

La Ets Rossella Caronno, terza forza del torneo, gioca in casa al palasport di via Europa, dalle 19.30, contro i Diavoli rosa di Brugherio, formazione decisamente abbordabile. Anche se i dirigenti caronnesi mettono in guardia: “Match molto delicato quello che Cerbo e compagni disputeranno nella ventesima giornata di campionato. Caronno, infatti ospiterà i Diavoli rosa di Brugherio, squadra ostica che ha sempre messo in difficoltà tutti gli avversari che ha incontrato. Ricordiamo che potrete seguire la partita in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle 19.15, con l’originale commento di Annalisa Gibin e Matteo Ferrario”.

La Miretti Limbiate (foto) alle 20 ospita invece al centro sportivo Blu di via Tolstoj la seconda in classifica, Yaka Malnate.

In classifica guida Scanzorosciate con 50 punti, Malnate è a 46 e Caronno a 44. Segue Saronno con 39 punti, Pallmilano Vittori a 36 e Limbiate a 30; poi le altre.

18032023