Aperto il campo di Tulipani italiani di Arese: le prime foto (del lettore Ezio) e tutte le info

ARESE – L’attesa è finita: il campo di tulipani dove sono stati piantati e sono fioriti 400 varietà di tulipani per oltre 600mila bulbi ha aperto i battenti nella giornata di ieri.

Tra i primi a visitare il campo il nostro lettore Ezio Cairoli che ha condiviso con ilSaronno alcuni scatti catturati nel pomeriggio di ieri. La magia e i colori del campo di tulipani italiani nasce dalla passione della coppia olandese formata da Edwin Koeman e sua moglie Nitsuhe Wolanios. Quello di Arese è il primo campo “u pick” a dare il via alla stagione 2023 in via Giuseppe Luraghi 11.

Il campo si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 Nel week end è possibile ammirare i tulipani dalle 8.30 alle 19.30. Le modalità per acquistare i ticket per il campo sono due: online (al costo di 4 euro) o direttamente in loco a 5 euro. In entrambi i casi nel costo è compresa anche la raccolta di due tulipani. Nel periodo più rigoglioso, ovvero quando il campo giungerà al massimo della sua fioritura (dall’8 fino al 25 aprile), ogni tulipano extra raccolto, oltre ai due compresi nel prezzo del biglietto, costerà 1.50 euro, solo 1 euro invece all’inizio e al termine della stagione. Inoltre, se si arriva al campo di tulipani di Arese con una scatola contenente vecchi giornali, utili per l’incarto dei fiori, si riceverà un ulteriore tulipano in omaggio.

