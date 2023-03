x x

ROVELLASCA / CESATE – Alla 24′ giornata i campionato di Prima categoria. Nel girone B successo esterno del Sc United, 3-0 sul terreno del Cantù San Paolo grazie alle reti dell’ex saronnese Ballabio, Bernello e Lopez. La capolista Ceriano ha battuto in casa 3-0 l’Albavilla mentre il Rovellasca 1910 ha perso in casa 2-1 contro l’Alto Lario. In classifica Ceriano allunga a +4 grazie alla sconfitta (2-0 a Porlezza) della inseguitrice Ardita; il Rovellasca è 5′ con 44 punti e l’Sc United sesto con 41 punti.

Nel girone A vittoria esterna del Lonate Ceppino, 3-1 mentre la Pro Azzurra Mozzate ha vinto in casa 2-1 contro il Luino (per i comaschi a segno Cantaluppi e Betto). Vittoria esterna anche per il Fc Tradate, 3-2 sul campo della Valceresio Audax mentre la Salus Turate ha perso 2-1 in trasferta sul campo del Victoria. In classifica Pro Azzurra prima con 54 punti seguita dal Gallarate a 48. Il Lonate Ceppino a metà graduatoria con 34 punti, il Tradate a 32, ultima la Salus Turate con 8 punti.

(foto: il Sc United fa festa dopo la vittoria odierna)

