x x

CERIANO LAGHETTO- Nella 24′ giornata del Campionato di Prima Categoria, nel Girone B, si affrontano la prima e l’ultima in classifica, rispettivamente il Ceriano Laghetto e l’Albavilla, in un match dominato in lungo e in largo dai padroni di casa che vincono per 3 a 0.



Nel primo tempo, dopo una prima fase di studio tra le due squadre, il Ceriano inizia a imporre il proprio gioco agli avversari, creando diverse chance per passare in vantaggio, il quale arriva, però, solo alla fine dei primi 45′ di gioco, con un bel filtrante che viene raccolto da Degiorgi che a tu per tu con il portiere non sbaglia e fa 1 a 0.

Nel secondo tempo, l’andamento del match rimane uguale, con il Ceriano che domina e l’Albavilla che prova a difendere le offensive avversarie. La rete del raddoppio arriva su calcio di rigore, sul quale si presenta Marone che è preciso e non sbaglia. Chiude la partita la rete dell’appena subentrato Cossa.



Grazie a questa vittoria il Ceriano allunga le distanze dalle inseguitrici trovandosi a +4 sulla seconda, il Bovisio Masciago, in attesa del big match di settimana prossima proprio tra prima e seconda in classifica, che ci dirà moltissimo sulle sorti del campionato. L’Albavilla, invece, rimane fermo in ultima posizione a 14 punti.



Ceriano Laghetto-Albavilla 3-0

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, De Boni, Menegon, Dambra, Pascale, Meroni, Corti, Campo, Degiorgi, Marone, Troiano. A disp: Bianchi, Buraschi, Galliani, Cossa, Ippolito, D’Errico.

ALL: Motta.