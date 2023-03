x x

COGLIATE – Una partita molto combattuta in cui la squadra ospite è riuscita ad avere la meglio quella disputata oggi 19 marzo nel centro giovanile di Cogliate tra Cogliatese e Pro Juventute.

Primo tempo molto equilibrato e statico in cui ambedue le squadre non azzardano molto in fase offensiva e si studiano in quella difensiva. Il match entra nel vivo nella seconda metà di gara quando gli ospiti, precisamente al minuto 58, riescono a portarsi in vantaggio con la rete di Anafllouss. Dopo il goal dello svantaggio i padroni di casa cercano di aumentare l’offensiva ma gli avversari riescono a difendere bene la propria area facendo finire così 0-1 una partita non semplice.

La Pro Juve, dunque, trova la terza vittoria consecutiva che le permette di tornare a casa con tre punti importanti grazie ai quali si piazza all’ottavo posto in classifica a pari punti con l’Oratorio San Francesco che quest’oggi ha pareggiato in casa con la Solbiatese. La Cogliatese invece trova, con la sconfitta odierna, la diciassettesima stagionale restando momentaneamente a 7 punti dalla zona play out in cui si trova la Borsanese che però deve ancora giocare il posticipo di domani contro la quarta classificata Lainatese.

Aldo Falgares

ASD COGLIATESE – ASD PRO JUVENTUTE 0-1

Asd COGLIATESE: Salvadore, Ventrella (34′ st Forliano F.), Rose, Murari (1′ st Manno), Pivato, Chiari, Avella (22′ st Pecin), Elli, Cattaneo, Balestrini (27′ st Zampieri) , Pascale. A disposizione: Ortolan, Forliano A, Basilico, Lucini. All: Celano.

Asd PRO JUVENTUTE: Camillo, Reda, Gallo, Ceriani, Geron, Venegoni, Anafllouss (42′ st Crespi), Flores, Colombo, Meloni (40′ st Bergomi), Regalati. A disposizione: Caruana, Panaia, Morelli, Secchieri, Falcone. All. Casati.

Marcatori: 13′ st Anafllouss (p)