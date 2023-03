x x

SARONNO – Nel girone varesino di Terza categoria, alla 20′ giornata, missione compiuta dell’Amor sportiva che non si è distratta ed ha vinto 2-0 sul campo della modesta Aurora Golasecca, a segno Caso e Caldera. La squadra saronnese di Cassina Ferrara si conferma dunque al vertice della graduatoria. Buon successo interno, per restare nelle zone alte della classifica, per l’Airoldi Origgio che ha vinto 1-0 contro il quotato Arnate, a decidere l’esito del confronto il gol di Ceriani.

In classifica trio di capoliste, oltre ad Amor sportiva a 44 punti ci sono Beata Giuliana e Union Oratori Castellanza; seconda l’Arnate a 39 punti e terza l’Airoldi Origgio a 27 punti. La prima sale, dalla seconda alla quinta sono previsti i playoff.

