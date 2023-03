Calcio 3′ cat. B, il Misinto viene beffato nel finale nel match contro l’Inverigo

MISINTO- Nella 22′ giornata del Campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto ospita sul proprio campo l’Inverigo, in un match molto equilibrato terminato sul risultato di 2 a 2.



Nel primo tempo parte meglio la squadra di casa che passa in vantaggio dopo pochissimi minuti di gioco, sfruttando una disattenzione della difesa avversaria. Il Misinto dopo la rete realizzata continua a spingere e a cercare il raddoppio immediato, ma senza trovarlo. Anche la squadra ospite si fa vedere dalle parti di Bordonali e alla fine dei primi 45′ di gioco pareggia i conti.

Nel secondo tempo è sempre la squadra di casa che parte meglio, riportandosi in vantaggio su calcio di rigore. Solo nei minuti finali viene ripreso dall’Inverigo che riesce a strappare in extremis un punto per la propria classifica. Sicuramente il Misinto può rammaricarsi alcune occasioni sprecate per chiudere l’incontro.



Con questo pareggio il Misinto sale a 38 punti in classifica, in 5′ posizione, di conseguenza ancora in zona play-off, mentre l’Inverigo sale a 27 punti in 8′ posizione.



Calcio Misinto 1971-Inverigo 2-2

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Parenti, Mazzeo, Garziano, Ceron, Belotti, Vago, Peverelli, Bettin, Romeo, Anzani. A disp: Schiatti, Schembri, Spinelli, Folla, Catini, Cederle, Pietricola.

ALL: Papa.

INVERIGO: Ruffo, Ndiaye, Ballabio, Molteni, Boffi, Cadioli, Corbetta, Mirabella, Pozzoli, Piperno, Riva. A disp: Spinelli, Molteni, Ciceri, Vitali, Lisi, Sambou, Bredice, Introcaso.

ALL: Borghi.



