SARONNO – Oggi l’Fbc Saronno affronta in casa l’Universal Solaro per la nona giornata del girone di ritorno. Su ilSaronno la consueta diretta play by play.

L’Fbc Saronno è riuscito a vincere all’ultimo con il gol di Maugeri che ha permesso di prevalere per 4-3 sul vValle Olona. L’Universal Solaro ha pareggiato 5 delle ultimi 6 gare e ha rallentato la sua corsa ai playoff, ora si trova settimo. Capocannonieir sono Mattia Giglio e Antonio Fabozzi con entrambi a sei reti segnate.

Arbitro Matteo Fumagalli di Como, assistenti Gianluca Crespi di Busto Arsizio e Matteo Colombo di Busto Arsizio.

Si gioca allo stadio comunale Gianetti-Colombo di via Biffi 1.

Le altre squadre in campo

Sempre nel girone A di Promozione sono in campo anche le altre squadre locali. Si giocano Valle Olona-Aurora Uboldese con arbitro Gaetano D’Ambrosio Como, assistenti Luigi Satta Monza e Francesco Ciocci Legnano; Esperia Lomazzo-Base 96 con arbitro Jon Alia di Milano, assistenti Federico Buratti Busto Arsizio e Matilde Barlocco Busto Arsizio.

19032023