VALLE OLONA – Partita incredibile con l’Uboldese che recupera in svantaggio e riesce a vincere 3-2. Il Valel Olona è una delle squadre più ostiche e più in forma in questo momento del campionato ma mister Crucitti riesce nell’impresa. Apre le marcature dell’Aera al 10′ del primo tempo ma poco dopo la formazione dell’Uboldese viene raggiunta dal gol di Cannizzaro al 16′.

Nel secondo tempo ancora Cannizzaro a segnare e a portare in vantaggio i suoi. Poco dopo, al 51′, arriva il pareggio di Belli che riapre la partita. All’85’ è Rossi a chiuderla definitivamente e a proseguire il tentativo di rimonta dell’ìUboldese nel tentativo di evitare i play-out.

Il tabellino

VALLE OLONA- AURORA CMC UBOLDESE 2-3

VALLE OLONA Croce, Sassi, Balconi, Moroni, Oliva, Vecchio, Molinari, Canizzaro, Zani, Zarini, Propato. A disposizione Thorn, Compagnone, Salatino, clerici g., Quaggelle, Bttan, Truglio, Fall, Bogni.

AURORA CMC UBOLDESE Pasiani, Dell’Aera, Besati, Ferraro, Fiore, Lelli Lo. , Passalcauqa, Maiorano, Niesi, Rossi, Bartucci. a disposizione Margariti, Lelli Lu., Onwudebe, Montani, Alberti, El Hilali, Belli, Perotti, Aloe.

Arbitro: Gaetano D’Ambrosio Como, assistenti Luigi Satta Monza e Francesco Ciocci Legnano.

Marcatori: Dell’Aera (A) 10′ pt; Cannizzaro (V) 16′ pt.

19032023