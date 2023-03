x x

TURATE – Non l’hanno passata liscia i due ladruncoli che nel giugno scorso si erano introdotti in un capannone nella zona industriale di Turate, per rubare cavi dell’impianto elettrico. A distanza di nove mesi i carabinieri della stazione turatese sono infatti riusciti a identificarli, e li hanno denunciati a piede libero per concorso in furto aggravato. A finire nei guai un 58enne ed un 42enne, entrambi volti già noti alla legge.

I militari dell’Arma, nel corso della loro inchiesta, hanno preso in esame le registrazione delle immagini della videosorveglianza presente nella zona, e poi hanno esaminato tabulati telefonici; raccogliendo una serie di elementi che che hanno portato sino ai presunti responsabili di quel episodio.

19032023